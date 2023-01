Spagna: Garamendi (Ceoe), inflazione è il nemico principale e bisogna gestirla bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha definito l'inflazione il "nemico principale" e ha invitato a gestirla bene, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti salariali al fine di evitare effetti di secondo livello. Il leader degli imprenditori ha evidenziato che in Spagna "non tutto sta andando male e non tutto sta andando così bene", e sebbene l'inflazione si sia moderata alla fine del 2022, al 5,7 per cento, l'aumento dei prezzi che si sta trascinando dal dicembre 2021. "Dobbiamo essere molto cauti e molto rigorosi con le spese che facciamo, perché lo Stato stesso potrebbe anche generare inflazione, le tasse stesse generano inflazione", ha detto evidenziato Garamendi. Il presidente della Ceoe ha poi avvertito che con l'arrivo dell'inverno potrebbe complicarsi anche la situazione energetica in Europa dove potrebbe verificarsi una carenza di gas del 20 per cento, pur riconoscendo che in Spagna non ci sono al momento problemi di approvvigionamento. Per quanto riguarda l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi), Garamendi ha ricordato che la sua associazione ha proposto al governo un incremento del 4 per cento nel 2023, ma ha ricordato che si tratta di una competenza esclusiva dell'esecutivo previa consultazione delle parti sociali. (Spm)