Venezia: annunciato rinnovo del Teatro Goldoni per i suoi 400 anni

- Questa mattina, durante una conferenza stampa, sono stati presentati i lavori che verranno svolti a partire dal 1 febbraio al Teatro Goldoni di Venezia. Tutti gli spettacoli previsti fino a inizio settembre, quando il teatro riaprirà, saranno spostati al Teatro Malibran. "Il Teatro Goldoni, con i suoi 400 anni di storia, è tra i più prestigiosi teatri di prosa in Italia e, grazie alla lungimiranza dell'amministrazione del comune di Venezia, con questo importante intervento tornerà ad essere una delle sale modello della prosa italiana – ha commentato il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto -. Siamo grati alla Fenice per la collaborazione dimostrataci nell'accogliere gli spettacoli della stagione al Teatro Malibran, dove proseguiremo la stagione in questi mesi di lavori. Riapriremo a settembre con un teatro in completa sicurezza, più accessibile a tutti, più comodo e con una livrea all'altezza della storia che lo ha attraversato". (segue) (Rev)