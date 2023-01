Venezia: annunciato rinnovo del Teatro Goldoni per i suoi 400 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si tratta di lavori di carattere estetico – ha spiegato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto - ma strutturali e fondamentali per la sicurezza del teatro e del suo pubblico. Fino ad ora annualmente il sindaco, che è anche assessore alla Cultura, si è assunto la responsabilità di firmare un provvedimento in deroga per l'agibilità del teatro. L'intervento che verrà avviato dal primo di febbraio ci consentirà di mettere in sicurezza il teatro e di realizzare un restyling complessivo. Sarà anche l'occasione per affrontare il tema dell'accessibilità, garantendo spazi adeguati alle persone con disabilità". Complessivamente verrà fatto un intervento da 1.117.3221,99 euro stanziati dal comune stesso con cui si passerà "dalla sostituzione delle poltrone della platea all'adeguamento dell'impianto elettrico fino al piano di manutenzioni straordinarie necessarie all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi". (Rev)