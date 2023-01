Decreto Isab: Silvestro (FI), garantiamo continuità produttiva imprese raffinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo intervento, "vogliamo garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. E non dobbiamo dimenticare che proprio le disposizioni del decreto legge hanno inciso positivamente sull'apertura delle trattative tra i soggetti privati interessati, portando alla cessione della raffineria Isab di Priolo Gargallo e, di conseguenza, consentendo di mantenere i posti di lavoro e garantire le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stessi". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, intervenendo in Aula sul decreto sui settori produttivi strategici.(Rin)