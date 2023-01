Autonomia: consiglieri veneti Lega-Lv, partiti maggioranza garantiscano sua realizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rassicurazioni "della collega in Consiglio regionale del Veneto, Elisa Venturini, in merito all'impegno del ministro Antonio Tajani sulla riforma dell'Autonomia finalmente ci rinfrancano. Le precedenti dichiarazioni del ministro degli Esteri sulla riforma autonomista avevano creato molta preoccupazione". Questo quanto dichiarato da Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, consiglieri regionali dell'intergruppo Lega-Liga Veneta, in merito alle recenti dichiarazioni sul tema del ministro. "In vista però del vertice di governo, l'impegno concreto di Forza Italia nel sostenere la riforma amministrativa più importante del Paese degli ultimi decenni ci rassicura! Siamo certi che anche i colleghi di Fratelli d'Italia vorranno fare altrettanto squadra per esaudire finalmente la volontà dei veneti", hanno aggiunto. "L'impegno per raggiungere tale obiettivo storico deve essere quindi garantito da tutti i partiti che compongono la maggioranza di governo nel cui programma, è bene ricordarlo, è prevista proprio l'Autonomia" hanno quindi concluso. (Rev)