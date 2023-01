Croazia: Lavrov, dichiarazione del presidente Milanovic è "aperta e onesta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del presidente croato, Zoran Milanovic, secondo cui gli Stati Uniti e la Nato stanno conducendo una guerra per procura contro la Russia attraverso l'Ucraina è "aperta e onesta". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nella conferenza di oggi a Mosca. Lo riporta l'emittente "N1". Due giorni fa il presidente croato aveva affermato che gli Usa e la Nato stanno conducendo una guerra per procura contro la Russia attraverso l'Ucraina e che la Croazia "non dovrebbe agire seguendo ciò che le grandi forze le impongono di fare". Milanovic si era inoltre detto convinto che "né con la rimozione di Vladimir Putin, né attraverso le sanzioni, si otterrà nulla".(Seb)