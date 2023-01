Decreto Isab: Nicita (Pd), sprecata occasione per tutelare ambiente e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sulla tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, "sarebbe dovuto intervenire per affrontare anche la vicenda Isab, polo strategico non solo per la Sicilia, ma per l'intero Paese in quanto raffina il 20 per cento del prodotto italiano. Ma non è stata previsto né lo strumento dell'amministrazione temporanea, né l'utilizzo della normativa sulla golden power per le strutture strategiche nazionali, che invece può ancora essere posto in atto. Perché sono stati bocciati tutti emendamenti in tal senso?". Lo ha dichiarato il senatore del Partito democratico, Antonio Nicita, intervenendo in Aula. "Se si voleva garantire la continuità produttiva del mondo della raffinazione del petrolio - ha aggiunto il parlamentare - bisognava, inoltre, coniugarla con misure di tutela ambientale e dell'occupazione e investire in impianti ecosostenibili. Non si può più continuare a costringere interi territori a subire il ricatto della tutela del proprio lavoro o della propria salute. Si sta sprecando un'occasione per mettere insieme sicurezza nazionale, investimenti in energia, tutela dell'ambiente e dell'occupazione".(Rin)