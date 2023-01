Grecia: viceministro Difesa, spese militari del triennio 2020-23 superano 20 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikos Hardalias, il viceministro della Difesa greco, ha sottolineato l'importanza degli investimenti militari effettuati dal governo guidato da Kyriakos Mitsotakis negli ultimi anni, affermando la necessità di proseguire sulla medesima rotta anche nel 2023. Hardalias in un'intervista rilasciata all'agenzia "Ana-Mpa" ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni, il governo ha investito più di 15 miliardi nel settore della difesa. Continueremo su questa rotta anche nel 2023, anno cruciale per il potenziamento ulteriore delle Forze armate. Acquisiremo 18 velivoli ‘Rafale’ di ultima generazione, la Marina militare verrà rifornita di tre nuovi elicotteri da guerra antisommergibile di tipo ‘Romeo’, e proseguirà ad un ritmo sostenuto l'aggiornamento degli F-16 alla versione ‘Viper’. In totale, nel periodo 2020-2023, le spese militari supereranno i 20 miliardi di euro. Un investimento che mira a consolidare la pace, la stabilità e la prosperità del Paese". Il viceministro ha poi posto l'attenzione sui risultati ottenuti nella diplomazia internazionale: "Non parlerò solo dell'alleanza bilaterale con la Francia, che comprende anche una clausola di mutua difesa, né solamente delle relazioni con gli Stati Uniti, che sono più forti che mai, degli stretti legami con Israele o dell'ottimo rapporto di cooperazione con l'Egitto. Ciò che mi rende più orgoglioso è che nostro Paese sia considerato il pilastro della stabilità nell'area sud-occidentale del Mediterraneo".(Gra)