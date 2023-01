Usa: Microsoft pianifica taglio di 10 mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Microsoft taglierà 10 mila dipendenti per far fronte a un periodo d’incertezza economica e per investire su nuove priorità strategiche, come l’intelligenza artificiale. Lo ha reso noto in un messaggio al personale la direttrice esecutiva della società, Satya Nadella. “Si tratta di quel tipo di decisioni difficili che abbiamo dovuto assumere in 47 anni di storia per continuare a esser parte importante di un’industria che non perdona chi non riesce ad adattarsi ai grandi cambiamenti”, ha spiegato la dirigente. Alla fine di giugno, Microsoft dava lavoro a circa 221 mila dipendenti. Il taglio del personale programmato, dunque, coinvolgerebbe il 5 per cento della forza lavora. I licenziamenti inizieranno già a partire da quest’oggi. (segue) (Was)