Usa: Microsoft pianifica taglio di 10 mila lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Nadella aveva firmato in passato 25 mila lettere di licenziamento tra il 2014 e il 2015 dopo la sfortunata acquisizione di Nokia. Dal 2019, tuttavia, Microsoft aveva assunto circa 75 mila lavoratori, puntando in particolare sulla crescita dei servizi online e sull’espansione del “cloud computing”. La compagnia ha anche visto le proprie entrate annuali crescere del 58 per cento negli ultimi due anni. L’aumento dei tassi d’interesse e le fosche prospettive economiche generali hanno tuttavia rallentato la crescita della società, che ora vuole investire 10 miliardi di dollari nel sistema d’intelligenza artificiale OpenAi e 69 miliardi di dollari nell’acquisizione del produttore di videogiochi Activision. (Was)