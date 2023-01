Regionali: Ciriani, previste verifiche su cause incandidabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni nel Lazio e in Lombardia “l’esame delle candidature è rimessa in toto all’ufficio centrale e circoscrizionale e all’ufficio centrale regionale, composti esclusivamente da magistrati: questi organismi sono deputati a verificare la sussistenza di cause di incandidabilità” per i componenti delle liste elettorali. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo ad un’interrogazione – rivolta al ministro dell'Interno – sulle iniziative, a presidio della trasparenza e del rispetto della legalità, in relazione alle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023. (Rin)