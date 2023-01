Riforme: De Poli, ci sono condizioni per farle, sarà legislatura costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane primo incontro "con il ministro per le Riforme istituzionali e per la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Siamo convinti che ci siano le condizioni per realizzare le riforme che vadano nella direzione di una maggiore semplificazione nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini. Per raggiungere questo obiettivo riteniamo che sia necessaria la massima condivisione possibile in Parlamento, in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Siamo fiduciosi: quella che è appena iniziata sarà una legislatura costituente". Lo afferma in una nota il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d’Italia-Noi moderati-Maie, che stamane ha incontrato il ministro Casellati sulle riforme. (Com)