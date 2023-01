Brasile: Amazzonia perde equivalente di tre campi di calcio al giorno nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disboscamento della foresta pluviale amazzonica brasiliana ha interessato un'area pari a 10.573 chilometri quadrati nel corso del 2022. Si tratta di una superficie quasi dieci volte superiore a quella della città di Rio de Janeiro, per una perdita equivalente a quasi tre campi di calcio al giorno. Lo riferisce l'organizzazione non governativa (Ong) ambientalista Istituto dell'uomo e dell'ambiente dell'Amazzonia (Imazon). Secondo l'ultima denuncia dell'Ong, l'area deforestata nella regione (che corrisponde al 59 per cento del territorio brasiliano) è stata la più grande negli ultimi 15 anni. Nel 2022 è stato anche registrato il quinto record annuale consecutivo. Negli ultimi quattro anni, tra il 2019 e il 2022, sono andati persi 35.193 chilometri quadrati di foresta, pari al territorio degli stati di Sergipe e Alagoas insieme. L'indagine si basa sul sistema di osservazione via satellite Deforestation alert system (Sad). I satelliti usati dall'istituto sono in grado di rilevare aree devastate a partire da un ettaro. (segue) (Brb)