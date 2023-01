Brasile: Amazzonia perde equivalente di tre campi di calcio al giorno nel 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro, Silva ha affermato che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva è stato accolto "molto calorosamente" alla 27ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop27). "L'annuncio che ha fatto il presidente Lula è stato: stiamo tornando sulla scena globale del multilateralismo'", ha aggiunto Marina Silva, che nell'occasione ha anche chiesto l'aiuto dei Paesi ricchi. Nel 2009, durante la Cop15, le nazioni sviluppate avevano deciso di pagare 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo nella lotta contro il cambiamento climatico. "Abbiamo una buona regolamentazione globale, ma mancano gli investimenti. I 100 miliardi di dollari che i Paesi sviluppati si erano impegnati a stanziare, non sono stati ancora versati", ha concluso la ministra. (Brb)