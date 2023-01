Disabilità: Calderoli, confermate iniziative per sostenere territori su assistenza disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho acquisito elementi dai ministri competenti che mi hanno confermato iniziative volte a superare le criticità riscontrate e per sostenere i territori nella promozione e nella gestione dei percorsi abitativi e dei progetti di vita”. Lo ha chiarito il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire la piena attuazione della normativa in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cosiddetta legge sul “dopo di noi”, con particolare riferimento alla mancata rendicontazione da parte di numerose Regioni. “Solo 5 regioni hanno adempiuto agli oneri di rendicontazione e quindi hanno potuto fluire di un flusso di risorse per la programmazione dell’erogazione delle prestazioni”, ha aggiunto ricordando che alcune criticità “possono essere superate attraverso la semplificazione del processo di rendicontazione”. A breve “sarà istituito presso il ministero per le Disabilità un tavolo tecnico per conseguire un potenziamento ed una maggiore efficienza del sistema”, ha poi concluso. (Rin)