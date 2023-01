Rifiuti: Dg Ama, trattativa con impresa nel bergamasco per invio scarti Forsu gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda capitolina Ama ha avviato una trattativa con una nota impresa del bergamasco che prende gratuitamente la Forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano) da cui si produce biogas che poi viene trasformato in biometano. Lo ha detto il Direttore generale di Ama, Andrea Bossola, nel corso dell'audizione alla commissione Ambiente del Campidoglio, presieduta dal consigliere del Pd, Giammarco Palmieri. "Il prezzo del conferimento della Forsu sta crollando, perchè il trattamento della Forsu produce biogas che viene trasformato in biometano, il prezzo diminuito di circa un terzo. E nella provincia di Bergamo c'è una importante ditta che riceve questo materiale a zero, perchè il biometano che produce è talmente tanto che può prendere la Forsu gratuitamente. Stiamo facendo interlocuzioni anche noi con questo importante imprenditore del bergamasco, la prende a zero costo". (Rer)