Turchia: viceministro Difesa greco, da Ankara retorica revisionista senza precedenti

- La Turchia sta perseguendo un atteggiamento di sfida e una retorica revisionista senza precedenti. Lo ha detto il viceministro della Difesa greco, Nikos Hardalias, in un’intervista all’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "Stiamo osservando un atteggiamento di sfida e una retorica revisionista senza precedenti. Da parte nostra, non ci interessa se l'escalation di questo atteggiamento, specialmente dal punto di vista della retorica, sia un espediente di politica interna messo in atto dal governo turco in vista delle elezioni. Né ci interessa sapere cosa si nasconda dietro ogni azione anti-greca sulla sponda opposta dell'Egeo”, ha detto il viceministro. “Proseguiamo con costanza la nostra pianificazione e siamo pronti a qualsiasi possibile scenario", ha aggiunto Hardalias. (Gra)