Imprese: Fallucchi (Fd'I) con decreto su golden power governo difende interesse nazionale, siamo sulla strada giusta

- Il decreto in esame "mostra la tempestività con cui lavora questo governo. Sono misure che, dando poteri speciali all'esecutivo, puntano sul rilancio di un tessuto economico in difficoltà". Lo dichiara in Aula la senatrice di Fratelli d'Italia, Anna Maria Fallucchi. "Grazie a questo provvedimento il governo Meloni ha messo in sicurezza il mondo produttivo siciliano, garantendo la salvaguardia dei suoi lavoratori. Ha difeso le nostre eccellenze, mettendo al riparo l'Italia dalle speculazioni. Questo è un ottimo testo che traccia la strada per lo sviluppo dei settori strategici della nostra Nazione. Il governo difende l'interesse nazionale con azioni di sostegno e tutela della nostra economia. E, se questa è la partenza, siamo sulla strada giusta", concludo.(Rin)