Ue-Spagna: Reynders, si valuta se riforma appropriazione indebita si "discosta" da regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta analizzando la riforma del codice penale in Spagna per valutare se le modifiche che riguardano il reato di appropriazione indebita si "discostano" dalle norme dell'Ue, in particolare per quanto riguarda la protezione degli interessi finanziari comunitari. Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, durante un dibattito in plenaria del Parlamento Ue sullo Stato di diritto in Spagna. Reynders ha anche fatto riferimento all'accordo per il rinnovo della Corte costituzionale, affermando che le quattro nuove nomine sono importanti perché erano in sospeso dallo scorso giugno e perché il corretto funzionamento degli organi costituzionali è un "elemento essenziale dello Stato di diritto". Il commissario ha affermato che l'esecutivo dell'Ue è anche a conoscenza del fatto che la Corte costituzionale ha sospeso il voto al Senato sulla proposta di modifica del sistema di nomina dei membri della Corte e ha aggiunto che, in ogni caso, Bruxelles continuerà a monitorare qualsiasi sviluppo dello Stato di diritto per includere la sua analisi nella relazione annuale che pubblicherà a metà anno. "Continuiamo a chiedere a tutte le parti coinvolte di intraprendere le azioni necessarie per il successo dell'attuazione di questa raccomandazione", ha ribadito Reynders in merito al mancato accordo tra il governo ed il Partito popolare (Pp) spagnolo. (Beb)