- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà in Egitto sabato 21 e domenica 22 gennaio. Lo ha detto il titolare della Farnesina durante un punto stampa con gli imprenditori italiani in Tunisia, presso la residenza dell’ambasciatore a Tunisi. “Stiamo facendo tutto il possibile per ridare un peso specifico all’Italia”, ha aggiunto.(Tut)