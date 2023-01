Nord Africa: Tajani, lavoriamo per stabilità in tutta l’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoriamo per la stabilità di tutto il Nord Africa: “è un impegno fondamentale della politica estera italiana”, per dare garanzie agli imprenditori. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante un punto stampa con gli imprenditori italiani in Tunisia, presso la residenza dell’ambasciatore a Tunisi. “Stiamo lavorando intensamente anche per portare stabilità in Libia, sabato e domenica sarò in Egitto. Stiamo facendo tutto il possibile per ridare un peso specifico all’Italia”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Tut)