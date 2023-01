India: elezioni statali nel Tripura il 16 febbraio, nel Meghalaya e nel Nagaland il 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato del Tripura si terranno il 16 febbraio. Le elezioni statali del Meghalaya e del Nagaland si terranno invece il 27 febbraio. Gli scrutini saranno effettuati per tutte e tre le elezioni il 2 marzo. Lo ha annunciato oggi la Commissione elettorale dell’India. Nel caso del Tripura, la convocazione alle urne sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 21 gennaio e le candidature dovranno essere presentate entro il 30 gennaio; seguiranno i controlli previsti e la scadenza per gli eventuali ritiri è fissata al 2 febbraio. Per quanto riguarda il Meghalaya e il Nagaland, la pubblicazione in Gazzetta sarà il 31 gennaio e il termine per le candidature il 7 febbraio, con possibilità di ritiro entro il 10.(Inn)