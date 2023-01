Rifiuti: Dg Ama, a Natale fatto massimo sforzo ma problemi su rinnovo conferimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'andamento della raccolta dei rifiuti a Natale "lo sforzo che abbiamo fatto è stato enorme, non abbiamo lasciato mai la postazione, ma alla fine dell'anno scadono i contratti con le aziende coinvolte nel conferimento. Ci sono stati dei momenti di tensione nel chiudere in maniera soddisfacente per entrambi il rinnovo dei contratti". Lo ha detto il Direttore generale di Ama, Andrea Bossola, nel corso dell'audizione alla commissione Ambiente del Campidoglio, rispondendo a una domanda del consigliere di Azione Francesco Carpano.(Rer)