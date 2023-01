Italia-Cipro: Crosetto a omologo Petrides, stabilità Mediterraneo è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è svolto il colloquio bilaterale tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e l’omologo cipriota, Charalambos Petrides. Lo si apprende da una nota del ministero. Il lungo e cordiale colloquio segue quello avvenuto lo scorso novembre nell’ambito dell’iniziativa Quad, volta a tutelare i comuni interessi nel Mediterraneo orientale. Crosetto e Petrides hanno rafforzato l’intenso dialogo che da tempo intercorre tra i due Paesi. I due ministri hanno confermato la convergenza di vedute riguardo le principali tematiche di difesa e sicurezza. “Ritengo estremamente importante dare continuità al costruttivo dialogo tra Italia e Cipro nel campo della Difesa”, ha detto Crosetto sottolineando l’esigenza, anche alla luce dell’attuale quadro geostrategico, di lavorare insieme per dare stabilità e pace al settore del Mediterraneo. Nel corso dell’incontro i due ministri si sono confrontati su cooperazione bilaterale, difesa europea e quadro di sicurezza regionale. Tema, quest’ultimo, che ha consentito un approfondimento sull’impegno nell’area del Mediterraneo. “La stabilità del Mediterraneo è una priorità per l’Italia poiché la riteniamo fondamentale per garantire la sicurezza dell’intera regione”, ha detto il ministro Crosetto ribadendo che per il nostro Paese “il focus sul quadrante del Mediterraneo è costante”. Ciò è confermato dall’operazione nazionale “Mediterraneo sicuro”, dalla partecipazione all’operazione UE “Irini” e dal dispositivo Nato delle Standing Naval Forces. (Res)