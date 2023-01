Giustizia: Ronzulli, bene Nordio, garantismo e lotta ad abusi nel Dna di FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non più condanne preventive, non più processi mediatici, non più abusi sulle intercettazioni. La visione di come dovrebbe essere la giustizia del ministro Nordio e la stessa di Forza Italia, per un ritorno alla civiltà giuridica, al garantismo, che si possono raggiungere a patto che la macchina giudiziaria si dimostri davvero efficiente". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in merito dalla relazione sullo stato della giustizia, illustrata al Senato dal ministro Carlo Nordio. "Sottolineare il principio della presunzione d’innocenza e la gravità dell’uso indiscriminato delle intercettazioni dovrebbe essere superfluo - ha aggiunto il parlamentare -. Invece, ancora una volta, il ministro della Giustizia ha dovuto richiamare tutti ad evitare che gli abusi di questi ultimi trent’anni, distruggano vite e carriere. Abusi che sono cosa ben diversa dalle intercettazioni legittime, mai messe in discussione da Forza Italia, perché anche in questi giorni hanno dimostrato la loro importanza, con la cattura di Matteo Messina Denaro. Non accettiamo quindi lezioni da chi lancia false accuse di lassismo nella lotta alla criminalità organizzata, per poi mettersi di traverso all’ergastolo ostativo".(Rin)