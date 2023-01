Scozia: leader Snp, blocco legge su riconoscimento genere è "pericoloso per il decentramento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco della legge scozzese sul riconoscimento di genere da parte del governo britannico ha rappresentato un "momento pericoloso per il decentramento". È quanto ha dichiarato Stephen Flynn, leader del Partito nazionale scozzese (Snp), nella riunione odierna dei parlamentari a Westminster. In risposta, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha detto che la decisione era "incentrata sulle conseguenze della legislazione". "Questo disegno di legge avrebbe un effetto negativo significativo sulle questioni di uguaglianza in tutto il Regno Unito, e quindi il segretario per la Scozia, con rammarico, ha giustamente agito", ha affermato il premier. (Rel)