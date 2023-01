Veneto: assessore Ambiente su Rigopiano, serve coraggio perché queste cose non accadano più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei anni dopo "la tragedia dell'hotel Rigopiano ricordando le vittime e ringraziando i soccorritori. Ma perché queste cose non accadano più, serve coraggio. Il coraggio di dire no, il coraggio di dire che in certi posti non si può costruire. Il coraggio della politica di saper perdere consenso e voti nell'immediato per salvaguardare vite. Non serve a nulla piangere dopo". Lo scrive sulla propria pagina Facebook Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto all'Ambiente e alla Protezione civile, ricordando il funesto evento in cui hanno perso la vita 29 persone, il 18 gennaio 2017. (Rev)