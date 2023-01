Giustizia: Garante detenuti, 41bis doveroso ma carcere duro non più accettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 41bis nasce come una modalità per interrompere le comunicazioni con le organizzazioni criminali di appartenenza e in questo senso non è solo giusto, ma addirittura doveroso. Quando diventa una modalità carceraria meramente afflittiva, il cosiddetto 'carcere duro', allora non è più accettabile". Lo ha detto a Radio Immagina, la web radio del Pd, Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. "La questione del 41bis - ha detto Palma, parlando del caso riguardante l'anarchico Alfredo Cospito, entrato in sciopero della fame in segno di protesta contro l'applicazione di questo regime carcerario nei suoi confronti - non può essere affrontata tramite la testimonianza di un singolo, è un tema troppo grande". "Il punto di partenza è il rispetto della dignità delle persone - ha spiegato Palma - e il 'carcere duro', le privazioni dei diritti, non hanno nulla a che vedere con le finalità iniziali del 41bis. Inoltre bisogna pensare che su 700 persone sottoposte a questo regime carcerario, solo 200 hanno l'ergastolo. Immaginare un percorso differente, alla luce del fatto che sicuramente almeno le altre 500 torneranno in libertà è anche una cosa che garantirebbe maggiore sicurezza". (Rin)