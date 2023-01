Ue: Gentiloni, modello democratico è modello resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resilienza è collegata alla democrazia e il modello democratico è un modello resiliente. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto in un dibattito al Forum economico internazionale di Davos, in Svizzera. "Penso che un modello democratico sia un modello resiliente e che questo sia stato dimostrato molto chiaramente durante le crisi degli ultimi anni", ha detto. Gentiloni ha spiegato che l'Europa sta reagendo alle crisi in tre modi. "Il grande programma che stiamo utilizzando si chiama Recovery and resilience facility, il programma da 800 miliardi di euro per la ripresa delle nostre economie, in cui la dimensione sociale è molto importante", ha detto. "La seconda cosa è che stiamo guardando all'autonomia strategica. Un tabù per l'Unione europea fino a pochi anni fa", ha aggiunto. Autonomia che, secondo Gentiloni, non significa solo difesa, ma anche catene di approvvigionamento: "Ci stiamo lavorando per la prima volta nella storia dell'Ue". Il terzo punto, spiega Gentiloni, è rappresentato dagli investimenti e da politiche industriali orientate al futuro, per avere politiche industriali comuni in alcuni settori strategici. "È qualcosa di completamente nuovo per l'Europa", ha dichiarato. "Dobbiamo recuperare il ritardo e mettere a punto alcuni strumenti comuni, sia per quanto riguarda le norme sugli aiuti di Stato, sia per quanto riguarda i finanziamenti comuni", ha concluso Gentiloni. (Beb)