Cultura: Scarpa (Pd) su statua Amore e Psiche, lo Stato la compri per valorizzarla

- Rispetto alla questione "accolgo con favore l'appello lanciato da Laura Puppato per garantire la proprietà pubblica del gesso di Antonio Canova rappresentante 'Amore e Psiche', già proprietà di Veneto Banca, che verrà messo all'asta a Roma il prossimo 26 gennaio. Il patrimonio rappresentato dalle opere dello scultore di Possagno non può rischiare di divenire un mero bene privato: bisogna garantire che della sua bellezza possano godere tutti, da ora in avanti". Lo ha dichiarato Rachele Scarpa, deputata veneta del Partito democratico. "Presenterò un'interrogazione chiedendo che il ministero dei beni culturali si faccia carico dell'acquisto dell'opera e la renda poi fruibile in un contesto che la valorizzi e la renda accessibile a quante più persone possibili", ha aggiunto la parlamentare. (Rev)