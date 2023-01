Speciale energia:Cina, SAIC-GM-Wuling registra vendite solide nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SAIC-GM-Wuling (SGMW), un importante casa automobilistica in Cina, ha registrato vendite solide nel 2022.SGMW, con sede a Liuzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, ha registrato vendite di veicoli superiori a 1,6 milioni di unità l'anno scorso, come affermato dalla società.Anche le vendite dei suoi veicoli a nuova energia (NEV) hanno registrato una crescita robusta, aumentando del 33% su base annua a oltre 600.000 unità nel corso dell'anno.Tra i marchi NEV, Hongguang MINIEV ha raggiunto vendite totali di oltre 550.000 unità lo scorso anno, classificandosi al primo posto in termini di vendite nel mercato NEV cinese per 28 mesi consecutivi.Anche SGMW ha registrato una solida prestazione nelle esportazioni nel 2022, con le sue vendite all'esportazione in aumento del 33% su base annua a 193.579 unità, registrando un aumento per sette anni consecutivi. (Xin)