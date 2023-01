Speciale energia: emiratina Adnoc guida progetto pilota per convertire anidride carbonica in roccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Abu Dhabi National Oil (Adnoc) ha annunciato che intraprenderà un progetto pilota in collaborazione con la Fujairah Natural Resources Corporation, l’azienda di rinnovabili Masdar e la società britannico-omanita 44.01, specializzata in sostenibilità, con cui l’anidride carbonica estratta dall’aria verrà mineralizzata in modo permanente all'interno delle formazioni rocciose nell'emirato di Fujairah. Secondo quanto riferito dal sito di informazione “Attaqa”, il progetto, il primo di questo tipo realizzato da una società operante nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, si inserisce nel quadro degli sforzi di Adnoc volti ad azzerare le emissioni nocive entro il 2050 attraverso una serie di progetti per cui sono stati investiti circa 15 miliardi di dollari. (Res)