- La transizione verde non può essere completata in un anno o due. Lo ha detto la prima ministra della Finlandia, Sanna Marin, parlando al forum di Davos. “Tutti i nuovi investimenti dovrebbero andare in direzione della transizione sostenibile”, ha rilevato Marin, spiegando come la Finlandia abbia già lavorato sulla diversificazione in passato, come nel caso dell’energia eolica. (Res)