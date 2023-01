Speciale energia: ministro Esteri saudita, restiamo impegnati a mantenere stabilità prezzi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita resta impegnata nell’ambito dell’alleanza Opec+ a mantenere una stabilità dei prezzi del petrolio in modo che siano prevedibili sia per i produttori che per i consumatori. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, intervenendo al Forum economico mondiale (World Economic Forum) in corso nella città svizzera di Davos. Secondo il ministro degli Esteri saudita, l’unica via per avviare una transizione energetica ed evitare che non vi siano conseguenze sull’accesso alle risorse energetiche per i Paesi in via di sviluppo è il mantenimento della stabilità, delle prevedibilità e della sicurezza delle fonti energetiche tradizionali. Il ministro ha ricordato il grande impegno dell’Arabia Saudita nello sviluppo delle fonti rinnovabili sia all’interno del regno che in altri Paesi, con investimenti pari a 200 miliardi di dollari. (Res)