Speciale energia: Egitto e Azerbaigian discutono del rafforzamento della cooperazione nel settore

- Il ministro del Petrolio dell'Egitto, Tarek el Molla, ha ricevuto l'ambasciatore dell'Azerbaigian al Cairo, Elkhan Polukhov, per discutere del rafforzamento della cooperazione in ambito energetico. Lo ha reso noto un comunicato diffuso dal ministero egiziano, secondo il quale le due parti hanno discusso delle opportunità di investimento nel campo del petrolio, del gas e delle energie rinnovabili in Egitto, oltre alla possibilità di favorire lo scambio di esperienze e conoscenza tra le due parti. In particolare, El Molla ha discusso della cooperazione nel settore petrolifero con la Compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian (Socar) nel campo del greggio e della raffinazione. Il ministro ha passato in rassegna i progetti in corso in Egitto e le opportunità di investimento disponibili nel settore petrolifero. “L'Azerbaigian vuole stabilire un impianto di liquefazione del gas e può beneficiare dell'esperienza egiziana”, ha detto l'ambasciatore, sottolineando che esiste una proposta di cooperazione nella produzione di prodotti petrolchimici. Le due parti hanno discusso della possibilità di preparare programmi di formazione per sviluppare le competenze e le capacità dei lavoratori del settore in entrambi in Paesi e dell’organizzazione di alcuni incontri preparatori alla firma di un memorandum d’intesa. (Cae)