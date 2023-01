Speciale energia: produttore di batterie elettriche Britishvolt sottoposto ad amministrazione controllata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il produttore britannico di batterie per auto elettriche Britishvolt è stato sottoposto ad amministrazione controllata dopo non essere riuscito a ottenere finanziamenti di emergenza dagli investitori. La maggior parte dei 300 dipendenti sono stati licenziati con effetto immediato. Lo ha riferito il quotidiano "The Times". Le ambizioni dell'azienda di creare una fabbrica sulla costa del Northumberland vicino a Blyth, nel nord-est del Regno Unito, e produrre centinaia di migliaia di batterie all'anno erano state annunciate come una parte importante della transizione del settore automobilistico britannico verso le auto elettriche. L’operazione mirava a creare tremila posti di lavoro. Tuttavia, la società ha presentato all'Alta Corte un'istanza per la nomina di un amministratore e i rappresentanti della società di consulenza Ey, che ha assunto l'incarico, hanno informato i dipendenti. (Rel)