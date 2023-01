Speciale energia: Emirati, svelato il logo della Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed, ha svelato il logo della 28esima Conferenza delle parti (Cop28), che si svolgerà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai. Il logo è ispirato al mondo, quindi ha una forma sferica di colore verde in chiaro scuro dove appaiono persone, fauna, flora e tecnologie per l’energia rinnovabile, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Nell’idea degli organizzatori, il logo rappresenta la ricchezza delle risorse e sottolinea la necessità di innovazione per guidare lo sviluppo sostenibile. Nei giorni scorsi, gli Emirati hanno nominato l’amministratore delegato della compagnia Abu Dhabi National Oil (Adnoc) e ministro dell’Industria, Sultan al Jaber, presidente della Cop28. Al Jaber ha affermato che gli Emirati porteranno "un approccio pragmatico, realistico e orientato alle soluzioni" alla conferenza. "Adotteremo un approccio inclusivo che coinvolga tutte le parti interessate", ha proseguito il ministro. (Res)