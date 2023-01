Speciale energia: Acea, completato collocamento green bond da 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Spa, facendo seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione della società del 13 gennaio 2023, e al perfezionamento dell’attività di bookbuilding, ha completato con successo il collocamento dell’emissione di un green bond per un importo complessivo pari a 500 milioni, tasso 3,875 per cento, con scadenza al 24 gennaio 2031. L’emissione - riferisce una nota - che rientra nell’ambito del green financing framework - e a valere sul programma Euro medium term notes (Emtn) da 5 miliardi, in forza del Base prospectus supplementato in data 13 gennaio 2023 - ha registrato un grande successo, ricevendo richieste finali pari a circa tre volte l’ammontare offerto da parte di investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, principalmente in ambito green. I proventi saranno destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare, all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica. L’emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell’euromercato. L’obbligazione, che ha un taglio unitario minimo di 100.000 euro, è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,662 per cento, che implica un rendimento pari al 3,925 per cento. L’obbligazione è disciplinata dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 24 gennaio 2023, da tale data sarà quotata presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa San Paolo Imi, Jp Morgan, Unicredit in qualità di joint lead manager. È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano all’obbligazione un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2. (Com)