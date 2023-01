Giustizia: Zanettin (FI), possiamo costruire svolta storica per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo governo e questa maggioranza abbiamo davvero la possibilità di costruire una svolta storica per la politica giudiziaria del Paese dopo che, da Mani pulite in poi, abbiamo vissuto troppe stagioni improntate al giustizialismo manettaro, culminate da ultimo in quel dicastero Bonafede che ci ha trascinato nelle tenebre giuridiche del fine processo mai e dei trojan di Stato estesi anche ai reati contro la P.a". Così il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla risoluzione di maggioranza al termine della relazione del ministro Nordio. "Nei suoi interventi - ha proseguito -, il senatore Scarpinato ci ha fatto capire il tipo di società che sogna: un mondo in cui i cittadini girano microfonati come nella casa del Grande Fratello, in cui si intercettano anche i colloqui con i propri avvocati e, magari, si inseguono gli indagati fino in camera da letto. In questo modo nulla sfuggirebbe alla giustizia, ma a quale prezzo? Ne varrebbe davvero la pena? I rischi legati all'uso delle nuove tecnologie rendono ancora più necessaria un'attenta vigilanza democratica e costituzionale", ha spiegato. "Apprezziamo, perciò, la risolutezza del ministro Nordio affinché questi pericoli vengano sventati. E voglio ribadire, ancora una volta, che Forza Italia non ha mai pensato di ridurre l'uso delle intercettazioni per reprimere fenomeni mafiosi o di terrorismo. Vogliamo invece discutere dell'abuso che ne viene fatto nella repressione dei reati minori, perché non tutto è mafia". (segue) (Rin)