Decreto Ischia: Bonelli (Avs), molto grave posizione governo su abusivismo edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi di Alleanza Verdi e sinistra è molto grave la posizione del governo sulla questione dell'abusivismo edilizio. Oggi stiamo discutendo del decreto Ischia che non è un qualcosa di decontestualizzato dalla gestione del territorio in questo paese, e in particolar modo in quell'isola, dove l'abusivismo edilizio rappresenta purtroppo ancora oggi un serbatoio di voti per molti amministratori che non hanno il coraggio di interpretare il proprio ruolo pubblico nel rispetto delle leggi vigenti. Il non rispetto delle leggi vigenti si è trasformato in questa parola: abusivismo edilizio. Il concetto di abusivismo edilizio non è traducibile né comprensibile in nessuna parte d'Europa, perché è per il resto d'Europa impossibile da concepire anche da un punto di vista culturale". Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo in Aula a Montecitorio nell'ambito della discussione sul decreto legge Ischia. Il parlamentare ha proseguito: "Questo governo da un lato dice che non vuole condoni edilizi, affermazione molto generica, dall'altro impedisce di contrastare con efficacia l'abusivismo edilizio dando nelle mani dei Prefetti un potere importante che è quello di decidere gli abbattimenti attraverso ovviamente dei criteri ben precisi. Oggi noi sappiamo che nella stragrande maggioranza dei comuni gli abbattimenti non vengono effettuati ed è questo il problema che abbiamo vissuto drammaticamente anche a Ischia ed è la ragione per la quale avete bocciato molti emendamenti in questo decreto che andavano nella direzione di dare una risposta alla piaga dell'abusivismo nel nostro Paese". (Rin)