Repubblica Ceca: nel 2022 incendi aumentati del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 gli incendi nella Repubblica Ceca sono aumentati del 30 per cento circa. Lo ha reso noto il servizio dei vigili del fuoco del Paese. I pompieri sono intervenuti per spegnere 20.790 incendi, di cui quasi la metà scoppiati in aree forestali. Nel 2021 gli incendi dello stesso tipo erano stati 3.588. Il comandante del servizio, Vladimir Vlcek, ha attribuito la responsabilità dell’aumento soprattutto alle condizioni climatiche, giacché un inverno secco era stato seguito da temperature molto elevate nei mesi estivi. (Vap)