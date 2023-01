Decreto Ischia: Avs, grave no governo a risolvere caso caserma Casamicciola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caserma della guardia forestale di Casamicciola "va abbattuta o recuperata, non può restare uno scheletro. Venne realizzata nel 1986 nel Bosco della Maddalena, in un'area verde, fragile, uno scrigno di biodiversità che avrebbe dovuto essere protetto e invece viene devastato con l'ennesima colata di cemento e consumo di suolo. Dopo le denunce e le proteste di associazioni e comitati l'area venne sequestrata dalla Magistratura e negli anni si sono susseguite varie vicende, il sequestro giudiziario dell'area, il rinvio a giudizio di amministratori locali e funzionari statali, e terminano nel 2018 con l'assoluzione degli imputati ed il definitivo dissequestro dell'area". Lo affermano, in una nota, Francesco Borrelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, che aggiungono: "Ma a distanza di oltre quattro anni dalla conclusione della vicenda giudiziaria i lavori non sono mai ripartiti ed attualmente nel Bosco della Maddalena è presente il cantiere abbandonato con lo scheletro dell'immobile, un vero e proprio scempio ambientale. Nel decreto Ischia con un nostro ordine del giorno chiedevamo una soluzione ma il governo ci ha sbattuto la porta in faccia. È molto grave, continueremo la nostra battaglia per la legalità e la sostenibilità ambientale".(Com)