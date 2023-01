Ue: Lega, Europarlamento nega democrazia e difende sistema che ha permesso scandalo corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Parlamento europeo tutto cambia perché nulla cambi, con l'elezione di un socialista a vicepresidente dell’aula. Così si sono espressi in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Id, e Marco Campomenosi, capo delegazione del partito. “Inciuci, accordi di palazzo, un sistema che ha permesso il Qatargate senza accorgersi di nulla che difende sé stesso. Al Parlamento europeo tutto cambia perché nulla cambi, con l'elezione di un socialista per un incarico che, in qualsiasi istituzione realmente democratica, sarebbe spettato al gruppo Id, per dare adeguata e giusta rappresentanza alle minoranze e all'unico gruppo escluso dall'ufficio di presidenza”, si legge nella nota. “Grazie e complimenti ad Annalisa Tardino, candidata stimata, competente, capace di raccogliere un risultato importante con un consenso trasversale battendosi contro tutto e contro tutti. Oggi il Parlamento europeo ha perso l'occasione di voltare pagina e cambiare realmente, aprendo al confronto con tutte le forze politiche: ennesimo schiaffo non solo alle minoranze, ma a milioni di cittadini europei”, prosegue la nota. “Questo voto, con le evidenti spaccature emerse negli altri gruppi, impone una riflessione. E in vista del 2024 c'è chi, come i popolari, deve decidere se uscire da una certa ambiguità: se continuare a seguire i socialisti e stare al guinzaglio della sinistra come negli ultimi anni, o tornare a difendere i valori del centrodestra da loro abbandonati, come indicato da quegli europarlamentari che, a dispetto degli ordini di scuderia, hanno votato con noi per Annalisa e nella direzione dell'unità del centrodestra in Europa"”, si conclude la nota. (Beb)