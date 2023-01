Intercettazioni: Calandrini (Fd'I), posizione Nordio chiara e coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione espressa dal ministro Carlo Nordio "sull'utilità delle intercettazioni per reati di mafia e terrorismo è razionale e risponde alle speculazioni politiche prive di fondamento che abbiamo ascoltato in questi giorni. Illazioni che lasciano il tempo che trovano, soprattutto davanti a successi investigativi evidenti. Diverso è il nodo dell'abuso delle intercettazioni su cui occorre sicuramente vigilare e se necessario intervenire". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio di palazzo Madama. (Com)