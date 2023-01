Giustizia: Rossomando (Pd) a Nordio, garantismo è fuga da giurisdizione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- "La cultura delle garanzie mette al centro la giurisdizione perché è dove ci sono le garanzie e si celebra il contraddittorio. Ma è stato appena approvato in Consiglio dei ministri un decreto che sottrae alla giurisdizione e affida al prefetto l'accertamento di fatti ritenuti in violazione della legalità. È questa l'idea del garantismo? La fuga dalla giurisdizione? Una giustizia dei Prefetti e, quindi, un'idea autoritaria e gerarchica della giustizia? È questo il garantismo?". Lo ha detto in Aula, a palazzo Madama, la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Partito democratico, Anna Rossomando, intervenendo in occasione della relazione del ministro Nordio sull'amministrazione della Giustizia.(Rin)