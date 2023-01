Serbia: Vucic, importante che questione Kosovo si discuta ancora al Consiglio Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante che la questione del Kosovo sia ancora oggetto di discussione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic in un colloquio con la rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh. Secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", Vucic ha sottolineato che è essenziale per la Serbia che la questione del Kosovo continui ad essere discussa in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu "affinché la comunità internazionale sia informata in modo trasparente della situazione sul campo" e che la prosecuzione dell'impegno dell'Unmik in Kosovo "è necessaria, prima di tutto, a causa dell'instabilità permanente che abbonda di numerosi incidenti". Il presidente serbo ha sottolineato che Belgrado "costantemente e continuamente sostiene il rispetto dei principi del diritto internazionale e l'attuazione della Risoluzione giuridicamente vincolante 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu", ricevendo di contro da Ziadeh l'assicurazione che l'Unmik "in conformità con il suo mandato, rispetta la Carta delle Nazioni Unite e la Risoluzione 1244, nonché sostiene il rispetto di tutti gli accordi internazionali". (Seb)