Serbia: Vucic, nessuno della formazione Wagner era sulle barricate in Kosovo (2)

- Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, aveva dichiarato di "non essere a conoscenza" di un annuncio della formazione paramilitare russa Wagner volto alla ricerca di volontari in Serbia, apparso sul portale d'informazione "Rt Balkan". "Non so davvero di cosa si tratti, ma ci sono leggi chiare", aveva detto il ministro. "Il Paese non consente la partecipazione e punisce tutti coloro che prendono parte ad azioni di guerra al di fuori del territorio della Serbia", aveva continuato Dacic. Il capo della diplomazia di Belgrado aveva aggiunto che questo vale per tutti, "che si tratti di Russia, Ucraina o Stato islamico". La legge sulla partecipazione di cittadini serbi a combattimenti all'estero risale al 2015 e prevede sanzioni individuali e collettive per chi vi partecipa e per coloro che "reclutano o incoraggiano" altri a recarsi su campi di battaglia stranieri. (Seb)