Bulgaria: capo difesa forze armate a Bruxelles per riunione comitato militare Nato

- Il capo delle forze armate della Bulgaria, Emil Eftimov, interverrà oggi e domani alla sessione dei capi della Difesa (Mcss) prevista a Bruxelles nell’ambito della riunione del Comitato militare della Nato. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Sofia, precisando che 32 capi di Stato maggiore si sono radunati per discutere questioni relative alla formulazione e all’applicazione di vari documenti strategici per costruire e rafforzare le capacità di deterrenza e difesa dell'Alleanza. Durante i colloqui, particolare attenzione sarà dedicata agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, al sostegno militare a Kiev e all’impatto del conflitto sulla sicurezza regionale e lungo il versante orientale della Nato. L’agenda dei colloqui verterà anche sulle future missioni e operazioni della Nato in Kosovo e in Iraq.(Seb)