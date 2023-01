Esteri: Formentini (Lega), oltre 360 milioni di cristiani perseguitati, pronta interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 360 milioni i cristiani nel mondo perseguitati nel 2023, "circa uno su sette. È un'immagine tragica quella che presenta la World Watch List 2023, il rapporto annuale di Open Doors che da trent'anni monitora la condizione dei cristiani nel mondo. Solo nel 2022 sono stati 5.621 i fedeli uccisi, l'89 per cento di questi in Nigeria, una media di 15 al giorno. Numeri che ci presentano una situazione allarmante su cui è fondamentale tenere alta l'attenzione". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari esteri, intervenuto in occasione della presentazione, a Montecitorio, della World Watch List 2023. "Grazie al mio impegno e a quello di tutta la Lega nel corso della scorsa legislatura è stato istituito il fondo per i cristiani perseguitati e l'inviato speciale per la libertà religiosa - ha aggiunto il parlamentare -. Non smetteremo di batterci per difendere tutti i cristiani perseguitati e domani in commissione Affari esteri su questo chiederemo al ministro quali iniziative il governo intenda adottare a tutela dei diritti dei cristiani nel mondo, sia a livello multilaterale che a livello nazionale. Non è possibile che ancora oggi la fede cristiana sia motivo di persecuzione e addirittura uccisione in alcuni Paesi del mondo".(Rin)