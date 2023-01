Sardegna: Commissione Sanità, per audizione assessore Doria manca numero legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mancanza del numero legale il presidente della commissione Sanità, Antonio Mario Mundula non ha aperto questa mattina i lavori del parlamentino dove era prevista l’audizione dell’assessore alla Sanità, Carlo Doria. Al momento dell’apertura della seduta i consiglieri di opposizione Francesco Agus, Gianfranco Ganau, Daniele Cocco, Rossella Pinna e Michele Ciusa hanno comunicato l’uscita dall’Aula. Constatata la mancanza di due consiglieri di maggioranza, il presidente Mundula ha chiuso la seduta e a margine ha dichiarato: “Sono situazioni che in un momento così critico per la Sanità sarda non dovrebbero capitare”. Anche i consiglieri di opposizione hanno rilasciato una dichiarazione: “Le responsabilità sono tutte in capo alla maggioranza, i cui dissidi interni paralizzano la Sardegna e soprattutto il settore sanitario. Quella di oggi è una prova evidente ma è nulla rispetto a quello che vedremo dalla settimana prossima con l’esame in Aula della manovra finanziaria”. (Rsc)